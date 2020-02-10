بالصور.. وكيل "صحة بورسعيد" يتابع الإجراءات الوقائية في مدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير عام مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الاثنين، مدارس التمريض بالمحافظة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس التمريض وانتظام الدراسة وتواجد المدرسين والطالبات، فضلا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة طبقًا للخطة التي وضعتها وزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زايد، لمنع إصابة الطلاب بأي أمراض معدية.

وشدد "أبو هاشم"، خلال جولته، على متابعة الزائرات الصحيات في المدراس للطلاب والتأكد من عدم ظهور أمراض معدية، والتوجيه باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المدارس، واستخدام اللافتات التعليمية والمشجعة على الممارسات الصحية، والإرشادات الخاصة بالطرق الوقائية ضد الأمراض المعدية داخل المدراس.

وطالب "أبو هاشم" بتطهير الفصول وتهويتها، بالإضافة إلى تعريف المدرسين بالرسائل الصحية اللازمة وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والسلوك الصحي الذي يمنع انتقال العدوى، مع ضرورة إبلاغ مديرية الصحة عن أي حالات مشتبه في إصابتها بأي مرض.

