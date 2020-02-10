الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار في بنكين مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، فيما بقى السعر مستقرًا في 9 بنوك، مقارنة بأسعاره نهاية تعاملات أمس.

وتراجع سعر العملة الأجنبية قرشًا واحدًا في بنك العربي الأفريقي إلى 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك البركة قرشين ليصل إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقارنة بأسعاره أمس.

واستقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

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كما استقر سعر الدولارر مقابل الجنيه في بنكي القاهرة والإسكندرية إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتًا في البنك التجاري الدولي عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وبقى السعر ثابتًا في بنك قناة السويس عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.74 جنيه و 15.84 جنيه للبيع.