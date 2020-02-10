البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 8% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 14097 نقطة. كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.16%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.02% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إلى مستوى 14108 نقاط.

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