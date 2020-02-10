إخلاء سبيل المتهم بدهس تلميذ بعد خروجه من "المدرسة" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة منيا القمح العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل بائع منظفات بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بدهس تلميذ بالصف الخامس الابتدائي أسفل عجلات سيارته، وذلك أثناء خروج الأخير من المدرسة القريبة من منزل أسرته بقرية "أبو طوالة" أثناء في فترة "الفُسحة" لإحضار سندوتش.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بمصرع "مصطفى عبدالعال" 11 سنة، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي، مُقيم بقرية "أبو طوالة" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح؛ وذلك أثناء خروجه من المدرسة، بعدما صدمته سيارة مُحملة بموتور مياه.

جرى ضبط قائد السيارة والتحفظ عليه وعلى السيارة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 8582 إداري منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وقررت إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات.

من جانبه، قرر رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فتح تحقيق في الواقعة، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المتورط في خروج التلميذ أثناء اليوم الدراسي.