باكستان تنظم مؤتمرا دوليا الأسبوع المقبل بشأن وضع اللاجئين الأفغان بها

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام أباد- (د ب ا):
تنظم باكستان يوم الإثنين المقبل مؤتمرا دوليا في العاصمة إسلام أباد على مدى يومين حول وضع اللاجئين الأفغان بها.
يشارك في المؤتمر رئيس وزراء باكستان عمران خان وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من نحو عشرين دولة في العالم، إلى جانب فيليبو جراندى مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وذكر راديو باكستان اليوم الإثنين أن المؤتمر يعقد بمناسبة مرور أربعين عاما على وجود اللاجئين الأفغان فى باكستان.
وقال الراديو إن المؤتمر يعقد فى وقت تشهد فيه جهود إحلال السلام فى أفغانستان تقدما ملموسا، مشيرا إلى أنه سيتم خلال جلسات المؤتمر مناقشة تطور وضع اللاجئين الأفغان في باكستان، والتحديات والحلول الخاصة بعودتهم الطوعية إلى بلادهم.
ويشارك في المؤتمر أيضا ممثلون عن بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
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