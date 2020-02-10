إلغاء العديد من الرحلات الجوية في ولاية ألمانية بسبب إعصار "زابينه"

محمد اسماعيل - القاهرة - دوسلدورف/كولونيا- (د ب أ):
أُلغيت العديد من الرحلات الجوية في مطاري دوسلدورف وكولونيا بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا صباح اليوم الاثنين بسبب إعصار "زابينه".
وأعلن مطار دوسلدورف إلغاء الرحلات إلى برلين وميونخ وفيينا، مشيرا في المقابل إلى انضباط الرحلات المتوجهة إلى لشبونة وأمستردام وفويرتيفنتورا.
ولا يختلف الوضع بالنسبة لمطار كولونيا، حيث تم إلغاء الرحلات إلى لايبتسيج وميلانو وهامبورج، بينما تنضبط الرحلات المتوجهة إلى لندن وبرشلونة ومانشستر.
وأدى قرار شركة "يورو وينجز" الألمانية للطيران بإلغاء كافة رحلاتها تقريبا اليوم إلى إلغاء نحو 150 رحلة إقلاع وهبوط في المطارين.
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