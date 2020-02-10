أكدت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، أميرة الفضيل، خلو القارة الأفريقية من أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن.
أديس أبابا - سبوتنيك. وقالت أميرة الفضيل، في مؤتمر صحفي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا اليوم الأحد، "حتى الآن كل الحالات في أفريقيا هي حالات اشتباه وليس لدينا أي حالة مؤكدة في أفريقيا للآن".
وأضافت "نعرف مواضع الضعف لدينا، فليس عندنا معامل كافية للتعامل مع الفيروس، وهناك معمل واحد فقط في جنوب أفريقيا".
وأشارت أميرة الفضيل إلى أن الاتحاد الأفريقي يعطي "أولوية للدول المعرضة أكثر للإصابة وهي 15 دولة لديها خطوط طيران مباشرة مع الصين".
وأكدت "فعلنا ما بوسعنا كاتحاد أفريقي لحماية القارة من فيروس كورونا، ونبحث الآن عن تمويل".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإفريقي يؤكد عدم وجود أي إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في القارة حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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