الإمارت تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت الإمارات شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا بعد تلقيها العلاج. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الحالة "تعافت من الإصابة تنتمي للعائلة الصينية التي كان قد تم الإعلان عن اصابتها بالمرض نهاية الشهر الماضي حيث تماثلت الجدة و اسمها ليو يوجيا "73 عاما" للشفاء وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية.

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