الحزب الحاكم في أذربيجان يفوز بالانتخابات البرلمانية المبكرة

أعلنت لجنة الانتخابات في أذربيجان، فوز الحزب الحاكم بزعامة الرئيس إلهام علييف، بغالبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية المبكرة.



وقالت اللجنة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم، اليوم الإثنين - "إن حزب (أذربيجان الجديدة) حصل على 69 مقعدًا في البرلمان البالغ عدد

مقاعده 125 مقعدًا، بحسب استطلاعين للرأي عند مراكز الاقتراع".. مضيفة أن نسبة المشاركة بلغت نحو 48%.



ووعد الحزب الحاكم بأن تكون الانتخابات ديمقراطية، فيما اتهمت أحزاب المعارضة، الحكومة بالحد من قدرتها على القيام

بحملات انتخابية، وقاطعت العديد من الأحزاب الانتخابات.



وتوجه الناخبون في أذربيجان إلى صناديق الاقتراع أمس، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة ينظر إليها على أنها الخطوة التالية من الرئيس إلهام علييف لإنشاء برلمان أكثر شبابا وفاعلية لدفع وتيرة إصلاحات اقتصادية.



وكان علييف دعا إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة في ديسمبر، قبل تسعة أشهر من موعدها الرسمي.

