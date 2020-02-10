قتلى جراء انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة.

وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، حيث تتهم فصائل المعارضة المسلحة الوحدات الكردية بالوقوف وراء تلك التفجيرات.