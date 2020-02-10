تشهد أكبر المدن الصينية إجراءات وقائية مشددة، في الوقت الذي يستعد فيه العاملون العودة لأعمالهم اليوم الاثنين لأول مرة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد الشهر الماضي.
وأفاد مسؤولون معنيون بالوقاية من الأمراض والحد من انتشارها في مدينة شنغهاي أن " الأغلبية الكبرى" من المناطق السكنية تطبق بالفعل إجراءات وقائية مشددة.
وأفادت صحيفة بكين ديلي أن السلطات بالعاصمة الصينية عززت من الإجراءات الوقائية في المجتمعات السكنية وطبقت" نظام تسجيل صارم" على الدخول للمدينة.
وقد ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا القاتل في الصين إلى 908 أشخاص بحلول نهاية يوم الأحد، وذلك بعد حدوث 97 حالة وفاة جديدة بين المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تشدد الإجراءات الوقائية بعد استئناف العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.