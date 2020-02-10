الصين تشدد الإجراءات الوقائية بعد استئناف العمل

تشهد أكبر المدن الصينية إجراءات وقائية مشددة، في الوقت الذي يستعد فيه العاملون العودة لأعمالهم اليوم الاثنين لأول مرة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد الشهر الماضي.

وأفاد مسؤولون معنيون بالوقاية من الأمراض والحد من انتشارها في مدينة شنغهاي أن " الأغلبية الكبرى" من المناطق السكنية تطبق بالفعل إجراءات وقائية مشددة.

وأفادت صحيفة بكين ديلي أن السلطات بالعاصمة الصينية عززت من الإجراءات الوقائية في المجتمعات السكنية وطبقت" نظام تسجيل صارم" على الدخول للمدينة.

وقد ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا القاتل في الصين إلى 908 أشخاص بحلول نهاية يوم الأحد، وذلك بعد حدوث 97 حالة وفاة جديدة بين المصابين.