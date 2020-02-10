الحزب الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات في أذربيجان

أعلنت مفوضية الانتخابات في أذربيجان، اليوم الإثنين، أن حزب "الجديد" (يني) الحاكم في البلاد فاز بغالبية مقاعد البرلمان في الاقتراع التشريعي المبكر الذي جرى الأحد.
وقال رئيس المفوضية مزاهير باناهوف، إن الأرقام تشير إلى أن حزب "الجديد" فاز بـ65 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 125 في المجلس الملّي (البرلمان)، بعد فرز 87 بالمئة من الأصوات.
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وتنافس أكثر من 1300 مرشح من 19 حزباً على 125 مقعداً في البرلمان الأذربيجاني
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