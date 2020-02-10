كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 فبراير 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تراجعت شركة أمازون عن المشاركة في مؤتمر دولي للاتصالات تستضيفه برشلونة هذا الشهر بسبب فيروس كورونا الجديد. وذكرت منافذ إعلامية عديدة في إسبانيا، من بينها صحيفة إلموندو، أن شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت قالت إنها لن تعرض منتجاتها ولن تشارك في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة المقرر في الفترة من 24 إلى 27 فبراير “بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد والمخاوف المستمرة فيما يتعلق به”. ولم ترد أمازون على طلب تعقيب. المصدر سكاي نيوز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمازون تلغي مشاركتها في مؤتمر دولي بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.