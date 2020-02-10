طائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة دون إصابات

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شنت طائرات حربية إسرائيلية في وقت ملكر من اليوم (الاثنين)، غارات على قطاع غزة استهدفت موقع تدريب يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وميناء بحري قيد الإنشاء غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، خلفت الغارات أضراراً مادية، إلا أنه وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، لم يتم تسجيل وقوع أي إصابات.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل من دون أن يتحدث عن وقوع إصابات أو أضرار.

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وكانت حركة حماس رفضت تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عملية عسكرية على قطاع غزة.

واعتبر المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، أن تهديدات نتنياهو المتتالية بشن عدوان على غزة، «محاولة بائسة لتخويف الشعب الفلسطيني والنيل من إرادته، والتغطية على ما تعاني منه إسرائيل من أزمات».

وحذر برهوم في بيان صحفي إسرائيل من «ارتكاب أي حماقات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، داعيا إياه إلى إدراك مآلاتها وتداعياتها وتحمل نتائجها».

وكان نتنياهو أعلن الأحد في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية أن إسرائيل مستعدة لشن عملية عسكرية ضاربة ضد قطاع غزة، للحفاظ على أمن مواطني دولة إسرائيل.