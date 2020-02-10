كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى جراء حادث تصادم قاربين قرب سواحل تايلاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في تايلاند، مصرع طفلين روسيين، وإصابة أكثر من 20 سائحا روسيا، في تصادم قاربين سريعين، اليوم الاثنين، قبالة جزيرة بوكيت.

وأبلغت إدارة مستشفى جزيرة بوكيت، السفارة الروسية لدى تايلاند عن وفاة طفلين روسيين (6 أعوام، و12 عاما) جراء حادث التصادم الذي وقع اليوم الاثنين، حسبما قال مدير القسم القنصلي للبعثة الدبلوماسية في تايلاند، فلاديمير برونين.

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وأصيب أكثر من 20 سائحًا روسيًا، بجروح متفاوتة الشدة، في حادث تصادم قاربين سريعين قبالة جزيرة بوكيت التايلاندية.

وأوضح فلاديمير برونين: "اصطدم قاربان سريعان على متن أحدهما طاقم تايلاندي والثاني يقل 39 سائحا روسيا"​​​.