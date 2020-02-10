كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحدث التطورات حول تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين وخارجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت وكالة أنباء "رويترز"، أحدث التطورات بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين وخارجها، وفيما يلي أهم هذه التطورات:

* قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى ارتفع إلى 908، حيث بدأ الموظفون في العودة إلى المكاتب والمصانع في جميع أنحاء الصين بعد أن خففت الحكومة بعض القيود على العمل والسفر.

* في جميع أنحاء الصين، كان هناك 3،062 إصابة جديدة مؤكدة حتى يوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي حتى الآن وصل إلى 40،171.

* يتوجه فريق متقدم من الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى بكين للمساعدة في التحقيق في الوباء.

* تم اكتشاف ستين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على متن سفينة "دايموند برينس" المرسوّة في يوكوهاما جنوب طوكيو في اليابان، ليصل إجمالي عدد الحالات على السفينة إلى 130 حالة، وفقًا لمحطة تي بي إس التليفزيونية المحلية.

* خلال عطلة نهاية الأسبوع، أصبح أمريكي في المستشفى في مدينة ووهان الوسطى أول ضحية غير صينية مؤكدة للمرض. رجل ياباني مات أيضًا كان هناك ضحية أخرى مشتبه بها.

* انتشر الفيروس إلى 27 دولة ومنطقة على الأقل، وفقًا لتعداد وكالة "رويترز"، استنادًا إلى تقارير رسمية، أصاب أكثر من 330 شخصًا. تم الإبلاغ عن وفاة شخصين خارج الصين القارية.

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* في جميع أنحاء الصين، سيتم إغلاق المدارس في المقاطعات والمناطق مثل جوانجدونج وآنهوي وتشجيانج وهيلونغجيانج وجيانجسو وشاندونج وخبى وجيانجشى ومنغوليا الداخلية، وكذلك شانجهاي وتشونجتشينج حتى نهاية فبراير.

* قال مسؤولون صحيون فرنسيون، إن أحدث المرضى خارج الصين من بينهم مجموعة من الرعايا البريطانيين المقيمين في قرية جبلية في هوت سافوي في جبال الألب مما أثار مخاوف من حدوث مزيد من الإصابات في جميع أنحاء أوروبا.

* قلصت الأسهم الآسيوية خسائرها المبكرة حيث رفعت السلطات الصينية بعض القيود على العمل والسفر، مما ساعد الشركات على استئناف العمل رغم أن الشعور العام لا يزال متوترًا.

* قالت الصين، إن ما مجموعه 71.85 مليار يوان (10.28 مليار دولار) تم تخصيصها حتى ظهر يوم السبت لمكافحة الفيروس.

* قدمت هونج كونج الحجر الصحي لمدة أسبوعين يوم السبت لجميع القادمين من البر الرئيسي، أو الذين كانوا هناك خلال الأيام الأربعة عشر السابقة. ووسعت ماليزيا الحظر المفروض على الزوار من الصين.

* قالت فرنسا، إنها لا توصي بالسفر إلى الصين ما لم يكن هناك سبب "حتمي". طلبت إيطاليا من الأطفال المسافرين من الصين الابتعاد عن المدرسة لمدة أسبوعين.

* تايوان، التي لديها 16 حالة، حظرت السفن السياحية الدولية من الالتحام.

* توفي طبيب صيني أصدر تحذيرًا مبكرًا بشأن تفشي الفيروس قبل أن يتم التعرف عليه رسميًا بسبب الفيروس الأسبوع الماضي.