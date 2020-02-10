كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبرص تتحدى تركيا.. لن نرجئ خطة التنقيب عن الغاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، اليوم الاثنين، إن وقف التنقيب نتيجة الضغوط التركية سيكون بمثابة تنازل قبرص عن حقوقها السيادية.

وأكد نيكوس أناستاسيادس، أن الجزيرة لن ترجئ خططها للتنقيب عن الغاز على الرغم من محاولات تركيا إجبار بلاده على وقف أنشطتها عن طريق إجراء عمليات تنقيب عن الغاز في المياه القبرصية.

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وقال: "هذا لن يحدث إذا وضعت تركيا شروطًا مسبقة مثل تعليق التنقيب لإجراء محادثات السلام هذه".

وأضاف: "إن التشكيك في الحقوق السيادية أو وضع شروط مسبقة مثل القول: "أنا أخرق القانون الدولي وفي المقابل، يجب أن تتخلى عن حقوقك السيادية حتى نتمكن من التفاوض... هذا لا يُظهر النوايا الطيبة أو النوايا الحسنة".