كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: الجيش يقصف أهدافا لميليشيات مصراتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قصفت قوات الجيش الليبي، صباح اليوم الاثنين، أهدافا متحرّكة لميليشيات الوفاق بمنطقة أبو قرين في مصراتة.

وبحسب قناة العربية، نفذ الجيش الليبي 3 غارات جوية عنيفة ودقيقة، تسبّبت في تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لميليشيات مدينة مصراتة.

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وشهدت مدينة مصراتة، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والميليشيات التابعة لميليشيات الوفاق، وسط توقعات بأن تتحوّل هذه المناطق إلى جبهة ثانية للقتال بعد العاصمة طرابلس.

وقد نجح الجيش الليبي في استدراج ميليشيات مصراتة وجرّها إلى مناطق الاشتباكات، بعد اقترابه من وسط المدينة.