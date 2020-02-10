شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "سابين" يلغي رحلات الطيران فى النمسا والان نبدء بالتفاصيل
تسبب إعصار (سابين) الذى يجتاح وسط أوروبا، فى إلغاء مئات رحلات الطيران، إضافة إلى تأخير فى حركة السكك الحديدية فى أجزاء كثيرة من أوروبا.
وقال مصدر فى هيئة الطيران النمساوية، فى تصريح الأحد - إن الإعصار أدى إلى إلغاء خمس رحلات جوية دولية من مدينة سالزبورج النمساوية.
من جانبها قالت هيئة الأرصاد، إن العاصفة تتركز حاليا بشكل أساسى فى بريطانيا وألمانيا والدول الاسكندنافية واعتبارا من الغد، سوف يصل إعصار (سابين) أيضا إلى أجزاء من النمسا، مشيرة إلى أن سرعة الإعصار بالقرب من الجبال تصل إلى أكثر من 130 كم/ ساعة.
يذكر أن 80 طائرة لم تستطع الإقلاع من مدينة ميونيخ الألمانية وحدها اليوم بسبب قوة الإعصار، كما تم الإبلاغ عن حالات مشابهة فى فرانكفورت وبريمن وهانوفر وهامبورج.
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