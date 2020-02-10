قائممقام سنجار يكشف عن محاولة جهات حكومية نقل اسر 'الدواعش' من الهول لربيعة

حذر قائممقام قضاء سنجار محما خليل علي اغا، الاثنين، من محاولات سعي جهات حكومية نقل عوائل الدواعش، من مخيم الهول الى مخيم (عملا)، في قضاء ربيعة التابع لتلعفر في محافظة نينوى.

وقال خليل في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "جهات حكومية قامت خلال زيارتها مؤخرا، بانشاء مخيم (عملا) في قضاء ربيعة التابع لتلعفر في محافظة نينوى"، مبينا ان "ذلك جاء لنقل عوائل الدواعش من مخيم الهول الى هذا المخيم".

واضاف ان "هذا الامر مرفوض من قبل اهالي المنطقة، وينطوي على محاذير أمنية وإنسانية وقانونية، ويمكن ان يؤدي الى إثارة الفتنة الطائفية، فضلا عن كونه مس لمشاعر الناس ومشاعر اهالي الشهداء الذين أعطوا دماء أبنائهم للوطن ".

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وتابع ان "سكان هذه المناطق هم من اكتووا بنار الإرهاب وهم من قاتلوه، وهم ادرى بشعابها وطبيعتها"، لافتا الى انه "لا يجوز لاي جهة حتى لو كانت حكومية، ان تنقل عوائل الدواعش الذين هم قنابل موقوتة يمكن ان تنفجر باي لحظة، وتتجاوز عوائل الشهداء".

ودعا خليل الى "تاجيل هذا الموضوع لما بعد تشكيل حكومة جديدة، من اجل دراسته دراسة متأنية ودقيقة لمنع الوقوع بالأخطاء والمحذورات، ولمنع وقوع أي خطا امني".

واطلق خليل "نداء استغاثة للمرجعية والحكومة العراقية ومجلس النواب والمنظمات الاممية والدولية بمساعدة النازحين في المنطقة الذين يتعرضون لموجة برد مميتة"، موضحا انه "يجب استنفار كافة الإمكانيات لإغاثتهم وتوفير المواد الأولية لهم، من الغذاء والوقود وباقي الاحتياجات لضمان استمرار حياتهم والتخفيف من معاناتهم".