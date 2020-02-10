بالصور.. انقاذ عائلة حاصرتها النيران داخل منزلها في بغداد

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افاد مصدر امني، الاثنين، بأنه تم انقاذ عائلة حاصرتها النيران داخل منزلها في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في وقت متأخر من ليلة امس داخل منزل سكني في منطقة الحرية ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية".
واضاف ان "الحريق حاصر العائلة التي كانت تسكن المنزل والمكونة من ثلاثة اطفال والاب والام"، مشسيرة الى ان "فرق الدفاع المدني انقذت العائلة واجرت الأسعافات الاولية وعمليات الأنعاش قبل نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج فيها".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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