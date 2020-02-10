أنصار رئيس السلفادور يضغطون على البرلمان بشأن قرض تعزيز الأمن

احتشد أنصار رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، الأحد؛ لحث أعضاء البرلمان على الموافقة على قرض قيمته 109 ملايين دولار؛ لتعزيز خطط تحسين تجهيز الشرطة والجيش لمكافحة الجريمة.



ودعا أبو كيلة أنصاره للتجمع أمام مبنى البرلمان لحشد التأييد للقرض بعد أن حذر، الجمعة، النواب من أن من حق شعب السلفادور "الثورة".

Advertisements

ودعم وزير الدفاع ومدير الشرطة خطوة الرئيس، فيما شككت فيها منظمات حقوقية.

وحثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان إلى "الحوار والاحترام الكامل للمؤسسات الديمقراطية لضمان سيادة القانون بما في ذلك استقلال كل فروع السلطة العامة".



والخميس، قال أبو كيلة إن وزراءه استدعوا الكونجرس للموافقة على القرض فورا مستخدمين بندا في الدستور يسمح بذلك.

وعلى الرغم من تراجع معدل الجريمة في السلفادور بشكل كبير خلال العام الماضي؛ فإن السلطات تواصل محاربة عصابات الجريمة المنظمة ذات النفوذ في البلاد.