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توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الاثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الاثنين

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن يكون الطقس، الإثنين، مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية وانخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظاً غرباً.

 

 طقس الأحد في الإمارات.. رياح خفيفة وغيوم جزئية

 

والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر مساءً، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة خاصة غرباً.

 

أما حركة الرياح فتكون جنوبية غربية - شمالية غربية 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س على البحر.

 

وبحسب المركز يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً يصبح مضطرباً ليلاً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:33 والثاني عند الساعة 03:21، والجزر الأول عند الساعة 20:40 والثاني عند الساعة 08:09 .

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:04 والثاني عند 23:15، والجزر الأول عند الساعة 16:35 والثاني عند الساعة 05:17 .

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة:

 

أبوظبي 26 21

 

دبي 26 22

 

الشارقة 27 20

 

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عجمان 27 22

 

أم القيوين 28 22

 

رأس الخيمة 27 22

 

الفجيرة 23 20

 

العين 24 20

 

ليوا 24 20

 

الرويس 22 20

 

السلع 21 19

 

دلما 20 19

 

طنب الكبرى 21 20

 

طنب الصغرى 21 20

 

أبوموسى 24 20

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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