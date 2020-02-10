عبدالله: اول خطوة إصلاحية للحكومة الجديدة يجب أن تكون وقف عقد البواخر التركية

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان اول خطوة إصلاحية للحكومة الجديدة، يجب أن تكون وقف عقد البواخر التركية فورا، والشروع في بناء معملي ​دير عمار​ و​الزهراني​ وفق مبدأ الشراكة مع ​القطاع الخاص​، والناس مستعدة لتحمل التقنين فترة اضافية، مع وفر للخزينة بمئات ملايين الدولارات، وسعي لمناقصات شفافة، من خلال الهيئة الناظمة. إضغط للمزيد

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