القصيفي دان الكمين الذي تعرّضت له دوريّة من الجّيش في الهرمل

دان نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي الكمين الذي تعرّضت له دوريّة من الجّيش اللبناني في منطقة الهرمل وأدى إلى إستشهاد ثلاثة عسكريين.
وقال القصيفي: إن الجيش اللبناني هو حامي أمننا الوطني ودعامة الإستقرار، والتعرّض له مرفوض ومدان أيًا تكن الأسباب والذرائع.
إن العمل الإجرامي الذي طاول ثلاثة من عناصر الجيش يجب أن يواجه القائمون به بحزم وشدة، من خلال إلقاء القبض عليهم وسوقهم أمام القضاء ليلقوا جزاء ما إقترفته أيديهم من إجرام. رحم الله شهداء جيشنا الباسل ، وحمى مؤسّستنا الوطنية لتبقى الدرع الواقية للبنان واللبنانيين.
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