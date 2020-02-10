القصيفي دان الكمين الذي تعرّضت له دوريّة من الجّيش في منطقة الهرمل

دان نقيب محرري ​الصحافة​ جوزف القصيفي الكمين الذي تعرّضت له دوريّة من الجّيش ال​لبنان​ي في منطقة ​الهرمل​ وأدى إلى إستشهاد ثلاثة عسكريين، مؤكدا أن "​الجيش اللبناني​ هو حامي أمننا الوطني ودعامة الإستقرار، والتعرّض له مرفوض ومدان أيًا تكن الأسباب والذرائع".

ورأىالقصيفي أن "العمل الإجرامي الذي طاول ثلاثة من عناصر الجيش يجب أن يواجه القائمون به بحزم وشدة، من خلال إلقاء القبض عليهم وسوقهم أمام ​القضاء​ ليلقوا جزاء ما إقترفته أيديهم من إجرام. رحم الله شهداء جيشنا الباسل ، وحمى مؤسّستنا الوطنية لتبقى الدرع الواقية للبنان واللبنانيين.