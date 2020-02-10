الدفاع المدني:انقاذ 4 مواطنين محتجزين بسبب تراكم الثلوج على طريق شبروح

أنقذ عناصر ​الدفاع المدني​ اربعة مواطنين محتجزين داخل سياراتهم بسبب تراكم ​الثلوج​ وتكوّن طبقة من الجليد على طريق عام شبروح. إضغط للمزيد

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