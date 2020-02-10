ستين إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية اليابانية

اسماء السيد - طوكيو: أعلنت قناة "ان اتش كي" التلفزيونية اليابانية الإثنين أنه تم تشخيص حوالى ستين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة الرحلات الترفيهية "دايموند برينسس" الراسية قبالة سواحل اليابان.
وذكرت إحدى وسائل الإعلام الأخرى أنه تم تأكيد ستين إصابة جديدو، ما يرفع عدد الركاب المصابين إلى حوالى 130 شخصا.
ورفض مسؤولون في وزارة الصحة اليابانية التعليق على هذه المعلومات.
تقل السفينة التي وصلت الإثنين إلى ميناء يوكوهاما في جنوب غرب اليابان حوالى 3700 شخص من ركاب وأفراد طاقم. وقد وضعت تحت الحجر الصحي.
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