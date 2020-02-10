الصين تطلق اسم جديد على فيروس "كورونا" المستحدث

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلن مسؤولون صينيون في مؤتمر صحفي، أمس السبت، عن إطلاق اسم مؤقت على فيروس "كورونا" وتسميته بـ"نوفل كورونا فيروس بينومونيا" (Novel Coronavirus Pneumonia) أو اختصارا بـ" NCP".

وارتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد، إلى 813 وفاة بعد تسجيل 89 حالة وفاة جديد حتى نهاية أمس السبت في مقاطعة هوبي في الصين، فيما ارتفع عدد الحالات التي سجلت إصابة بالفيروس إلى 37 ألف شخص حول العالم في الوقت الذي أكدت فيه السلطات الصحية في الصين أن الفيروس يمكنه الانتقال من شخص إلى آخر، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتجاوزر فيروس كورونا الجديد تجاوز في عدد الوفيات التي تسبب بها، عدد الوفيات التي تسبب بها فيورس سارس الذي قتل 774 في العام 2003.

"واشنطن" تجلي أكثر من 800 مواطن أمريكي من مدينة "ووهان"

كانت الولايات المتحدة قالت في وقت سابق، اليوم، إنها قامت بإجلاء أكثر من 800 مواطن أمريكي من مدينة "ووهان"، مركز فيروس كورونا بالصين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، في تصريح صحفي اليوم، إن رحلتين جويتين هبطتا بالولايات المتحدة، أمس الاول الجمعة قادمتين من ووهان تحملان مواطنين أمريكيين وأفراد أسرهم المباشرين ومقيمين دائمين بالولايات المتحدة.

وأوضحت أورتاجوس، أن الإدارة الأمريكية تدعو مواطنيها لمراجعة مشورة السفر الصينية ومتابعة تعليمات مركز السيطرة على الأمراض والسلطات الصحية المحلية، مشيرة إلى تعاون الولايات المتحدة مع الصين لتقديم كل الدعم للمواطنين الأمريكيين، كما لفتت المتحدثة الأمريكية، إلى التزام بلادها بالعمل على سلامة رعاياها بالخارج وتقديم معلومات مهمة لمساعدتهم على البقاء في أمان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضافت اورتاجوس: "يعمل فريقنا في واشنطن وفي سفارتنا والقنصليات في الصين عن كثب مع سلطات جمهورية الصين الشعبية لتقديم كل الدعم الممكن للمواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء الصين، مشيرة إلى أنه سيتم فحص جميع الركاب ومراقبتهم بعناية من قبل المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ووزارة الصحة وهيئات الرعاية الإنسانية.

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وذكرت المتحدثة الأمريكية، أن هاتين الرحلتين الجويتين كانتا جهدًا مشتركًا من قبل وزارة الخارجية ومراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها ووزارة الدفاع والسلطات المحلية بالصين.

من جانبه، بحث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" ووزير الخارجية السنغالي "أمادو با" آخر المستجدات بشأن جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وقال "يي"، خلال محادثة هاتفية مع نظيره السنغالي وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم، إن الشعب الصيني متحد ولن يدخر جهدا في ضمان تحقيق النصر المبكر على الوباء، وإنه بعد الانتصار ستعود الصين أقوى وستكون التنمية بها أكثر استدامة.

وأضاف الوزير الصيني، أن بكين، ستضمن صحة وسلامة المواطنين السنغاليين فيها وستتعامل مع مخاوفهم المعقولة، مؤكدا أن الصين والسنغال شريكتان في التعاون الاستراتيجي الشامل، وأن الدولتين دائما ما تقفان معا وقت الحاجة.

وتابع "يي"، أنه في هذه اللحظة الحرجة من مكافحة فيروس كورونا الجديد، حصلت الصين على دعم قوي من الدول الأفريقية، من بينها السنغال، وهو ما سيظل في ذاكرة الصين.

وأعرب الوزير الصيني، عن ثقته أن قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي ستشكل أيضا توافقا بشأن دعم الصين، داعيا الصين والسنغال، وهما الرئيسان المشاركان لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي "فوكاك"، إلى استغلال مناسبة الذكرى الـ20 لإقامة المنتدى كفرصة لتنفيذ نتائج قمة بكين للمنتدى ودفع التعاون الصيني- الأفريقي قدما.

من جهته، قال وزير الخارجية السنغالي "أمادو با" إن بلاده تقدر بشدة الإجراءات الصينية الفعالة لمكافحة الوباء وتؤمن بأن الشعب الصيني سيتخطى الصعاب، مشيرا إلى أن الصين دعمت السنغال بقوة خلال تفشي الإيبولا في غرب أفريقيا في 2014، وأنه في هذا الوقت الصعب، فإن الرئيس والحكومة والشعب في السنغال على استعداد للوقوف بشدة إلى جانب الصين ويؤمنون بأن الشعب الصيني لدية القدرة الكافية على مواجهة الضغط والتغلب على الوباء في وقت مبكر.