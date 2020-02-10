ارتفاع أعداد المصابين بـ"كورونا" في بريطانيا إلى 4

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

قالت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم، إن بريطانيا سجلت حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في بريطانيا، وبذلك ترتفع أعداد المصابين إلى 4 حالات.

وكانت السلطات الصينية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، أن فيروس كورونا أودى بحياة 811 شخصًا في الصين، في حصيلة تزيد عن تلك التي حصدها وباء "سارس" في العامين 2002-2003 في العالم أجمع.

وقالت السلطات الصحية في "هوبيط الصينية، إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أرواح 81 شخصاً إضافياً في هذه المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر الماضي، كما سجّلت 2147 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة.

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ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات في الجهاز التنفسي وحمى وسعال وصعوبة في التنفس، في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، أنها تجمع معلومات إضافية عن الفيروس الفتاك لتساعدهم في فهم سبل علاجه، وقال مسؤول برنامج الطوارئ في المنظمة، مايكل رايان، في إحاطة يومية من جنيف "لا نكافح فقط فيروس كورونا بل الأخبار الزائفة بشأنه".

وأضاف رايان، "لدينا فريق يعمل على تحديث المعلومات حول العالم بشأن الفيروس"، مشيراً إلى أنه لم يمض على ظهور فيروس كورونا سوى 6 أسابيع.