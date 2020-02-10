شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تفتح ملف المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى، برئاسة النائب هشام الحصرى، عدد من طلبات الإحاطة حول المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على الأراضى، وتغطية الترع والمصارف، بالإضافة لملف الثروة الحيوانية، وتستكمل مناقشة مشروع قانون حماية البحيرات.

وتستهل اللجنة اجتماعاتها باستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ".

استكمال ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى محافظة الدقهلية في الفترة من 12 إلى 15 /6 /2019.

وكذلك طلبات إحاطة بشأن:

المغالاة في أسعار تقنين أراضي وضع اليد بمحافظة الوادي الجديد ما يقلل من فرص الاستثمار بها.

عدم تثبيت مشغلي ماكينات رفع مياه الآبار بكل من مراكز الداخلة والفرافرة والبحرية بمحافظة الوادي الجديد.

إهمال وتهميش المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بدمياط.

المطالبة بموافقة وزارة الموارد المائية والري على ترخيص وتشغيل مدرسة دير الملاك بمركز ملوى - محافظة المنيا.

تعرض الثروة الحيوانية للانقراض في سيناء بسبب انخفاض معدل سقوط الأمطار عليها.

المطالبة بتقنين حيازة المواد المستخدمة في حفظ الحبوب.

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عدم إنهاء إجراءات تقنين مساحة من الأراضي الصحراوية شرق النيل (وادى سنور) بمحافظة بنى سويف لبعض الأفراد والشركات دون مراعاة لما بذلوه من جهد ومال في تجهيز البنية الأساسية لهذه المساحات.

عدم استكمال إجراءات التمليك أراضي شباب الخريجين بقرى الخريجين بمركز سمالوط محافظة المنيا.

المغالاة في أسعار تقنين الأراضي الصحراوية بمحافظة أسيوط.

إهدار المال العام في تغطية المراوى بمركز الحسينية محافظة الشرقية.

عدم استكمال شبكة الصرف الزراعي المغطى بمركز الصف محافظة الجيزة.

المطالبة بإنشاء وحدة موازية لمحطة تغذية بحر الجرجية للحد من ظاهرة نقص مياه الرى.

المطالبة برفع الغرامات المفروضة على الزراع المخالفين لقرارات منع زراعة الأرز.