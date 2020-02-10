غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

الإثنين 10 فبراير 2020

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مواقع بشمال وجنوب قطاع غزة.



وأكد مصدر أمني وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن طائرات الاحتلال قصفت محيط الميناء الجديد غرب خانيونس، بثلاثة صواريخ.

وأضاف المصدر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقع "التل" التابع لحركة حماس بـ 6 صواريخ، فيما استهدفه الطيران المروحي بـ 5 صواريخ أخرى، أحدثت دويا هائلا.

وذكر المصدر أن المدفعية الإسرائيلية قصفت نقطة لقوة الضبط الميداني شمال قطاع غزة.

Advertisements

ولم تخلف الغارات الإسرائيلية التي وصفت بالعنيفة إصابات، في حين تسببت بوقوع دمار كبير بالأمكان المستهدفة.

وفي بيان له، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم عدة أهداف لحركة حماس جنوب قطاع غزة.

وقال البيان: إن من بين الأهداف التي تعرضت للهجوم البنية التحتية للتدريب العسكري التابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، معتبرا أن مهاجمة هذه الأهداف يعرقل قدرة حماس على البناء.

ومن المقرر أن يصل وفد أمني مصري، صباح الإثنين، إلى قطاع غزة، وسط تصاعد حالة التوتر، جراء التهديدات الإسرائيلية المتوالية بشن عدوان واسع على القطاع، بذريعة إطلاق قذائف صاروخية متكررة في الأيام الماضية.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، موقعين لحماس شمال قطاع غزة، بعد قليل من إعلانها رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بغلاف غزة.

وقال مصدر أمني فلسطيني وفقا لـ"العين الإخبارية" إن "المدفعية الإسرائيلية قصفت نقطتين للقوة المعروفة باسم (الضبط الميداني) التابعة لحماس شمال قطاع غزة، ما أدى لتدمير الموقعين دون الإبلاغ عن إصابات".