"الخليج": التاريخ سيقف طويلاً ليروي مآثر الجندي الإماراتي تلبية لنداء الإخوة في اليمن

الإثنين 10 فبراير 2020

قالت صحيفة خليجية، إذ تحتفي دولة الإمارات بأبنائها الميامين الذين سطروا أروع بطولات العز والمجد في اليمن، فإنما تحتفي ببعض تاريخها الذي يزهو فخراً وشموخاً وإباء بما أنجز وتحقق منذ قيام الاتحاد على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات.



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين عندما تلمع بيارق المجد في سماء الإمارات تحية للأبطال الذين ضحوا في اليمن انتصاراً للحق وزرعوا الخير والأمل فيه، إنما لتحكي قصص رجال آمنوا بربهم ووطنهم وقيادتهم، وعاهدوا الوطن أن يكونوا أوفياء له وللمثل الإنسانية والوطنية التي ترسخت في ترابه، وفي كل بيت وأسرة.

وذكرت أن التاريخ سيقف طويلاً ليروي مآثر الجندي الإماراتي، وهو يتقدم الصفوف دفاعاً عن الحق والحقيقة، تلبية لنداء الإخوة في اليمن لاسترجاع الشرعية التي سرقت على حين غفلة، فأدى واجبه على أكمل وجه، محرراً الأرض والإنسان. كما سيروي كيف كان الجندي الإماراتي وهو يقاتل، كان الإنسان في داخله يتقدم ليعطي الحياة لمن يحتاجها بلا حدود.. كان يداوي ويضمد الجراح ويغيث، ويبني المدارس والمستشفيات والطرق. لذا فهو ترك إرثاً جميلاً وسجلاً ناصعاً سوف يخلده التاريخ، ويتذكره أهل اليمن أبد الآبدين.

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وتابعت عندما لبى جنود الوطن نداء قيادتنا الرشيدة بالتوجه إلى اليمن انتصاراً للأخوة ودفاعاً عن موئل العروبة الأول، إنما كانوا يسيرون على نهج المؤسس، طيب الله ثراه، في تلبية كل نداء لغوث شقيق وحماية كل عربي، وهم بذلك ضربوا المثل في الشجاعة والإباء والإيثار، وأضافوا لتاريخ الإمارات ألقاً ومجداً.

وأشارت إلى أنه في اليمن، كان الفعل كبيراً والجهد لا يمكن إيجازه بكلمات. فالبطولات كانت تتجسد يومياً في الميادين، بتحرير الأرض، وهزيمة الإرهاب واستعادة الشرعية، وتمكين الشعب اليمني من امتلاك وسائل القوة للوقوف في مواجهة المخططات التي تستهدف وجوده، من خلال تدريب الآف اليمنيين على حمل السلاح ليكون لهم شرف حماية بلدهم، وقد أبلوا بلاء حسناً في هزيمة إرهابيي "داعش" وصد اعتداءات المتمردين، وتحرير أجزاء واسعة من أرضهم.

وقالت أما أنتم يا شهداء الوطن، فقد رحلتم جسداً، ولكنكم أحييتم وطناً وفكراً، فأنتم أكرم الناس، وأشرفهم، أنتم من تسجد لهم الملائكة في السماء، ومن تنحني لهم الرؤوس، لأنكم رسمتم بدمكم حدود الوطن ،أنتم في كل دار وفي كل قلب إماراتي وعربي، لأنكم أعليتم راية الوطن الذي ينحني كله إجلالاً لأرواحكم، فالشمس تغيب خجلاً من شموسكم، والكلمات تعجز عن إيفائكم حقكم.

وأكدت في الختام أن وطناً يزهو بأبطاله وشهدائه، هو وطن العز والمجد والكرامة والإنسان.. مضيفة هنيئاً للإمارات وهي تحتفي بأبطالها الميامين، وترفع العلم خفاقاً كي يعانق الشمس