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شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة اليمنية في الصين تعلن بدء صرف المساعدات المالية لطلاب ووهان والان مع التفاصيل
الإثنين 10 فبراير 2020
أعلنت السفارة اليمنية بجمهورية الصين الشعبية وصول مبالغ الدعم الإضافي التي وجه بها رئيس الوزراء للطلاب المبتعثين وعوائلهم وعددهم ١٧٠ في مدينة ووهان الصينية التي تشهد انتشار فيروس كورونا.
إلى ذلك، أكدت السفارة أنه تم البدء بصورة عاجلة في صرف وتحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في جمهورية الصين الشعبية للربع الثالث وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.
ووفق وكالة سبأ، فإن هذا أحد الإجراءات الحكومية لمتابعة أوضاعهم بعد انتشار فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر بالطلاب والجالية اليمنية في الصين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وانه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا بين اليمنيين هناك، وخاصة المتواجدين في مدينة ووهان.
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