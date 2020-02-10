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شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحصد المزيد من أرواح الصينيين.. تعرف على آخر حصيلة والان مع التفاصيل
الإثنين 10 فبراير 2020
أكدت بكين أن فيروس كورونا المستجدّ أودى بحياة 902 شخص في الصين بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 91 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي أن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أرواح 91 شخصا وأصيب به 2618 شخصا إضافيا.
وأعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بدوره عن المخاوف من انتشار المرض بين الأشخاص الذين ليس لهم سجل سفر إلى الصين.
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