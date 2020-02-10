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حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الإثنين 10 فبراير 2020

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة.

 

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وتوقعت أن تكون سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك والحدود الشمالية والجوف مع انخفاض درجات الحرارة والمنطقة الوسطى.

 

كما توقعت وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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