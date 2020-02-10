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شكرا لقرائتكم خبر عن فريق فني يبدأ إصلاح الكيبل البحري الذي تسبب بانقطاع الانترنت في اليمن والان مع التفاصيل
الإثنين 10 فبراير 2020
بدأ فريق فني تابع لشركة (GCX)، مساء أمس السبت، بالعمل على إصلاح قطع الكابل البحري "فالكون"، بالقرب من قناة السويس، الذي تسبب بانقطاع الانترنت عن اليمن منذ شهر كامل.
وقالت مصادر في شركة الاتصالات اليمنية "تيليمن"، أن الشركة تلقت "إيميل" من شركة (Global Cloud Xchange) المالكة للكيبل، يؤكد وصول السفينة وعلى متنها المهندسين لموقع القطع في قناة السويس.
وأضافت المصادر أن ايميل الشركة أكد أيضا أن الفريق بدأ بالعمل على اصلاح القطع، والذي تسبب في فقدان اليمن 80% من السعات الدولية للإنترنت.
وانقطع النت عن اليمن التاسع من يناير الماضي، بشكل شبه تام، بسبب قطع في الكابل البحري المزود للخدمة بحسب بيان للشركة المالكة.
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