شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شرطيين أمريكيين في حادثي إطلاق نار في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية اليوم الأحد أن شرطيين أصيبا بحادث إطلاق نار في موقع واحد وتوقيتين مختلفين في كمين.

وقال المتحدث باسم شرطة نيويورك في مؤتمر صحفي اليوم: إن إطلاق النار كان من دون استفزاز من الشرطة، وإن حالة الشرطيين “مستقرة”.

وأوضح أنهم ألقوا القبض على مُنفذ الكمين الأول الذي استهدف سيارة نقل تابعة للشرطة، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الحادثتين، حيث إن العلاقة بين الحادثين لا تزال غير واضحة.