شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: إرسال خبراء إلى الصين للتحقيق بشأن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذي زار بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزراء صينيين في أواخر شهر يناير، قد عاد بعد الاتفاق على إرسال بعثة دولية إلى هناك.
لكن الأمر استغرق نحو أسبوعين للحصول على موافقة الحكومة على تشكيلة الفريق، التي لم تُعلن فيما عدا القول إن رئيسه هو الطبيب المخضرم لدى منظمة الصحة العالمية بروس إيلوارد، وهو كندي متخصص في الأوبئة والطوارئ.
وتظهر أرقام منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا، أن الفيروس أودى بحياة نحو اثنين بالمئة من بين أكثر من 37550 حالة إصابة في العالم، مع تسجيل 99 بالمئة من حالات العدوى في الصين.
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