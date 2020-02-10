شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. أوامر إجلاء جديدة بسبب الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

السلطات الأسترالية أصدرت السلطات الأسترالية أوامر إجلاء بعد هطول أمطار غزيرة على سيدني والساحل الشرقي لولاية نيو ساوث ويلز اليوم الاثنين الذي أطفأت فيه بعض حرائق الغابات المحتدمة منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن أمطارا تراوح منسوبها بين 200 و400 مليمتر هطلت على منطقة سيدني حتى بلو ماونتنز وما جاورها في مطلع الأسبوع مما أدى إلى فيضان أنهار وإجبار أكثر من 60 مدرسة على إغلاق أبوابها اليوم الاثنين.

وحذر المكتب من أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى فيضانات تهدد حياة الناس في الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز وقال أيضا إنه قد تحدث زوابع تتجاوز سرعتها 90 كيلومترا في الساعة.وما زال 33 حريقا مشتعلا حتى صباح الاثنين في الولاية وتقع كلها في المناطق الجنوبية الشرقية التي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار.