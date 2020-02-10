بالصور.. الاطارات تقطع تقاطع البهو وثلاثة جسور بالناصرية

افاد مصدر امني، الاثنين، بأنه تم قطع تقاطع البهو وثلاثة جسور في الناصرية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين قطعوا تقاطع بهو الادارة المحلية في الناصرية وجسور النصر والحضارات والزيتون، اما حركة سير المركبات". واضاف المصدر ان "القطع تم بواسطة الاطارات المحروقة". Advertisements

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