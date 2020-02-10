الصين تدعم مقترحا روسيا بعقد قمة للدول الخمس الكبرى

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وكالاتالإثنين 2020/2/10 10:12 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أ.ف.ب
أعربت الصين عن دعمها لاقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ، لمواجهة انعدام الاستقرار في العالم.
ووفقا لوكالة "سبوتنك" الروسية، فقد صرح السفير الروسي لدى الصين أندريه دنيسوف، الإثنين، بأن الصين لم تكتف فقط بدعم فكرة الرئيس الروسي بل أعربت أيضًا عن استعدادها للمشاركة في التحضير للاجتماع.
وقال دنيسوف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية بمناسبة يوم الدبلوماسي: "أصدقاؤنا الصينيون لم يكتفوا فقط بالأعراب عن موافقتهم، بل أخبرونا أيضا أنهم مستعدون للمشاركة في الإعداد، إذا وافقت الدول الأخرى".
وكان السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف قد أكد، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عقد اجتماع لرؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولى.
وأوضح أن " الجانب الأمريكي أخذ في الاعتبار مبادرة الرئيس الروسي، أما بالنسبة للتحضيرات، من الأصح انتظار رد فعل جميع قادة الدول الخمس، وبعد ذلك دراسة الأمور التنظيمية، بما في ذلك الاتفاق مع الشركاء على مكان وتاريخ الاجتماع".
واقترح بوتين خلال إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للمحرقة النازية (الهولوكوست) أواخر الشهر الماضي بالقدس، عقد قمة لرؤساء روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، يفضي إلى البحث عن إجابات جماعية لمواجهة التحديات والتهديدات الحالية التي يشهدها العالم، ومواجهة التشرذم الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.
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