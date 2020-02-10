شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يحصد المزيد من أرواح الصينيين.. تعرف على آخر حصيلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أكدت بكين أن فيروس كورونا المستجدّ أودى بحياة 902 شخص في الصين بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 91 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

Advertisements وذكرت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي أن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أرواح 91 شخصا وأصيب به 2618 شخصا إضافيا. وأعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بدوره عن المخاوف من انتشار المرض بين الأشخاص الذين ليس لهم سجل سفر إلى الصين.

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