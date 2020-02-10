شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة.

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وتوقعت أن تكون سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك والحدود الشمالية والجوف مع انخفاض درجات الحرارة والمنطقة الوسطى.

كما توقعت وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.