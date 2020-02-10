معارض تركي يشن هجوما حاداً على نظام أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

شن معارض تركي، الأحد، هجوما على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب السياسات التي يتبناها في الملف الاقتصادي، معتبرا أن حكومة العدالة والتنمية كل يوم تثبت فشلها اقتصاديا.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فائق أوزتراق، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، المتحدث باسم الحزب، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.

وأوضح أوزتراق في سياق انتقاداته أنه "في 2013 بلغ دخلنا القومي 956 مليار دولار، لكن هذا الرقم تراجع حاليا إلى 749 مليارا، وهذا يعني أن 201 مليار دولار ضاعت هباء".

Advertisements

وأضاف: "فهل في ظل هذا التراجع يمكن أن نقول إن هناك إدارة جيدة لتركيا؟! بالطبع لا، فهذا النظام كل يوم يثبت فشله اقتصاديا، وهو يكابر ويجر البلاد لأزمات خطيرة".

وتابع: "المسار الاقتصادي لتركيا بهذا الشكل سيكون قاتما، ولا نهاية له إذا لم تتحرك أحزاب المعارضة لوقف هذه التردي والتراجع الكبير على كل الأصعدة، لا سيما الاقتصادي منها".

وخلال الأشهر الماضية، ضربت أزمات عنيفة الاقتصاد التركي، وفقدت الليرة التركية أكثر من 30% من قيمتها وارتفع معدل التضخم.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.