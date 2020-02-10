بوتيدجيدج يفوز بالانتخابات التمهيدية في آيوا وساندرز يعتزم الطعن بالنتيجة

أعلن الحزب الديموقراطي في ولاية آيوا الأميركية أنّ مراجعة نتائج ​الانتخابات​ التمهيدية التي جرت في الولاية يوم الإثنين خلصت إلى أنّ الفائز هو المرشّح المعتدل بيت بوتيدجيدج الذي حصل على 14 مندوباً يليه ​بيرني ساندرز​ الذي حصل على 12 مندوباً، في نتيجة سارع السناتور اليساري إلى إعلان عزمه على الطعن بها.

وقال الحزب إنّ بوتيدجيدج حلّ أولاً وحصل على 14 مندوباً، يليه بفارق ضئيل بيرني ساندرز الذي حصل على 12 مندوباً، بينما حلّت السناتورة التقدّمية ​إليزابيث وارن​ في المركز الثالث وحصلت على 8 مندوبين متقدّمة على نائب الرئيس السابق ​جو بايدن​ الذي حصل على 6 مندوبين، في حين لم تحصل السناتورة إيمي كلوبوشار سوى على مندوب واحد.

وسيشارك هؤلاء المندوبون في المجمع الانتخابي للحزب الديموقراطي في تموز لاختيار المرشّح الديموقراطي الذي سيقارع الرئيس الجمهوري ​دونالد ترامب​ في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني.