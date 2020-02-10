عملية فاشلة لإطلاق قمر صناعي إيراني إلى الفضاء

بث الإعلام الرسمي الإيراني فيديو يظهر لحظة إطلاق صاروخ "سيمورغ" الذي كان من المخطط أن ينقل قمر "ظفر" الصناعي الإيراني إلى مداره، لكنه فشل في بلوغ السرعة اللازمة لتحقيق ذلك.
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