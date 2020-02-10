بث الإعلام الرسمي الإيراني ​فيديو​ يظهر لحظة إطلاق ​صاروخ​ "سيمورغ" الذي كان من المخطط أن ينقل قمر "ظفر" الصناعي الإيراني إلى مداره، لكنه فشل في بلوغ السرعة اللازمة لتحقيق ذلك.

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كانت هذه تفاصيل خبر عملية فاشلة لإطلاق قمر صناعي إيراني إلى الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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