الجيش الاسرائيلي: مقاتلات حربية أغارت على مواقع لحماس بغزة الليلة

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي أن "مقاتلات حربية أغارت الليلة الماضية على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة حماس جنوب قطاع غزة ومن بينها مجمع تدريبات، وبنى تحتية عسكرية، وجاءت الغارات ردًّا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء أمس"، لافتا الى ان "الجيش الاسرائيلي ينظر بخطورة بالغة تجاه اي اعتداء تخريبي ضد إسرائيل ويبقى في حالة جاهزية لمختلف السيناريوهات".
وأكد أدرعي أن "الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل وفق الحاجة ضد محاولات المساس بمواطني إسرائيل، وتتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه وتداعيات الأعمال الإرهابية ضد مواطني إسرائيل".
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