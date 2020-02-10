إسحاق: لن نعطي الحكومة الثقة بسبب طريقة المحاصصة التي تألفت بها

اعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب جوزيف إسحاق، في حديث صحافي أن التحديات الاقتصادية تفرض خطراً على الأنظمة بشكل عام، ومن الطبيعي أن تركز الدعوات على معالجة ​الوضع الاقتصادي​ بهدف حماية البلاد، لأنه "في حال لم تتم معالجة الوضع الاقتصادي، وإيلاؤه الأهمية اللازمة، فإن التأزم سيزيد وسيضاعف المخاطر"، مضيفا :"من هنا جاءت الدعوات التصعيدية من قبل المطارنة في العظات". وأكد إسحاق أن كتلة "الجمهورية القوية" لن تعطي ​الحكومة​ الثقة في الجلسة البرلمانية، بسبب طريقة ​المحاصصة​ التي تألفت بها الحكومة، واستمرار الفرقاء المشاركين في وزاراتها، مما يعيق ​القضاء​ على ​الفساد​ والهدر.

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