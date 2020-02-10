شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مرسى مطروح يطالب إنشاء محطة غاز طبيعى بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان فضل العميرى، باقتراح برغبة بشأن إنشاء محطة غاز طبيعى بمحافظة مطروح، وذلك في إطار خطة الدولة إلى الاعتماد على منظومة إحلال الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بدلا من استخدام البنزين والسولار، والتوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعى، لما له من فوائد عديدة تتمثل في أنه صديق للبيئة، ويوفر النفقات، ويحد من فاتورة استيراد المواد البترولية.

وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، سرعة إنشاء محطة، على أن يتم التوسع فيما بعد في مختلف المناطق على صعيد المحافظة، على أن يتم هذا الأمر في الخطة الاستثمارية للمحافظة المقبلة، تنفيذا لخطة التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، لتقليل فاتورة استيراد السولار والبنزين، وتحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية كبيرة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة زيادة وعى المواطنين وثقافتهم حول تحويل سياراتهم للغاز الطبيعى، ولما له من خصائص، خاصة المحركات الحديثة المصنعة لكي تعمل بوقود خالي من الرصاص، كما أن الغاز الطبيعي غير سام فالمكونات مصنعة طبقا للمواصفات العالمية في هذا المجال وأيضا التركيب يتم طبقاً لمواصفات قياسية مع الالتزام بالسلامة والصحة المهنية وأقصى معايير الجودة الأمان.

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ويذكر أن وزارة البترول تعمل وفق خطة متكاملة لزيادة أعداد السيارات المحولة والمحطات التى تخدمها حيث تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالى 2019 /2020 والذى يمثل رقماً قياسياً غير مسبوق فى هذا النشاط، كما أن هذا المعدل متوقع زيادته خلال السنوات المقبلة فى ظل تزايد الإقبال من المواطنين على تحويل السيارات، وجارى حالياً الاستمرار فى التوسع فى شبكة المحطات التى تبلغ حالياً 187 محطة و72 مركز تحويل على مستوى الجمهورية.